Fuoco e fiamme in una struttura sequestrata a Pontecagnano | si indaga

Salernotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensione, nella serata di ieri, presso un capanno nella zona litorale di Pontecagnano: in una struttura sottoposta a sequestro, infatti, per cause da accertare, si è sviluppato un rogo. Sul posto, i vigili del fuoco e i carabinieri: le fiamme sono state estinte non senza difficoltà. Accertamenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

