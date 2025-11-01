Evan Delogu muore a 18 anni: il dolore di Andrea, la cerimonia straziante e l’incognita sul ritorno a Ballando con le Stelle. Tutti i dettagli dell’addio e della decisione Rai. Hai mai visto il dolore trasformarsi in silenzio assoluto? È quello che ha vissuto Andrea Delogu il 31 ottobre, al funerale del fratello Evan Oscar. Diciotto anni, una vita spezzata in un attimo. Evan si è schiantato contro un palo a Bellaria Igea Marina, perdendo il controllo della moto. Nessun urlo, nessun addio. Solo un grande cuore di rose bianche ad aspettarlo, e il silenzio di chi resta. In cinquecento hanno affollato il cimitero monumentale. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Funerali di Evan Delogu: lacrime, silenzio e il futuro incerto di Andrea Delogu