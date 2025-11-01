Funerali di Evan Delogu | lacrime silenzio e il futuro incerto di Andrea Delogu
Evan Delogu muore a 18 anni: il dolore di Andrea, la cerimonia straziante e l’incognita sul ritorno a Ballando con le Stelle. Tutti i dettagli dell’addio e della decisione Rai. Hai mai visto il dolore trasformarsi in silenzio assoluto? È quello che ha vissuto Andrea Delogu il 31 ottobre, al funerale del fratello Evan Oscar. Diciotto anni, una vita spezzata in un attimo. Evan si è schiantato contro un palo a Bellaria Igea Marina, perdendo il controllo della moto. Nessun urlo, nessun addio. Solo un grande cuore di rose bianche ad aspettarlo, e il silenzio di chi resta. In cinquecento hanno affollato il cimitero monumentale. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
News recenti che potrebbero piacerti
A quarantotto ore dalla tragedia, si sono svolti a Bellaria Igea Marina, al cimitero comunale i funerali di Evan Oscar Delogu, morto a 18 anni in moto nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, nella città romagnola. Una cerimonia composta: il silenzio che viene ro - facebook.com Vai su Facebook
Centinaia a Bellaria ai funerali di Evan Oscar Delogu. Il diciottenne è morto in un incidente in moto. L'addio è stato celebrato con il rito ortodosso #ANSA - X Vai su X
Funerali di Evan Delogu: L'Emozionante Addio del Fratello di Andrea e il Sostegno di Milly Carlucci - Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Evan Delogu, fratello della nota conduttrice Andrea, tragicamente deceduto in un incidente. Da notizie.it
L’addio a Evan Delogu, Andrea stretta al padre Walter ai funerali: “Ora è un angelo” - In centinaia per l’ultimo saluto a Evan Delogu a Bellaria Igea Marina: la sorella Andrea, chiusa in un silenzio composto, accanto al papà Walter e alla mamma di Evan ... Lo riporta dilei.it
“Evan Delogu, un angelo per la sua famiglia”: folla e vip in lutto per l’ultimo saluto al ragazzo di 18 anni - In chiesa anche Nikita Perotti, ballerino e compagno di Andrea a Ballando con le Stelle ... Scrive msn.com