Fumo rifiuti tossici pesticidi e navi fantasma | il maxi sequestro Noxia II scuote l’Europa

È stata denominata Noxia II l’operazione che ha svelato le nuove rotte dei traffici illeciti globali. Nei container dalle sigarette ai rifiuti tossici. Contrabbando di sigarette, traffico di rifiuti illeciti verso l’Asia, pesticidi vietati e precursori di farmaci utilizzati per produrre droghe sintetiche. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) ha condotto l’operazione chiamata Noxia II. (OLAF FOTO) – Notizie.com Al blitz ha preso parte anche l’Italia. Noxia ha riguardato un’operazione doganale congiunta su larga scala, condotta dalle amministrazioni doganali di 40 Paesi asiatici ed europei. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Fumo, rifiuti tossici, pesticidi e navi fantasma: il maxi sequestro Noxia II scuote l’Europa

