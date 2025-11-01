Fumetti domani all’Astra il documentario su Milo Manara in occasione dei suoi 80 anni

Firenze, 1 novembre 2025 - In occasione degli 80 anni del fumettista Milo Manara, il cinema Astra di piazza Beccaria gli rende omaggio con la proiezione, in anteprima regionale, del documentario “Manara” alla presenza della regista Valentina Zanella. L’appuntamento è per domani domenica 2 novembre alle ore 21. Il documentario racconta l’opera, la vita e le passioni di uno dei più celebri fumettisti italiani: dall’incontro con Hugo Pratt al sodalizio con Federico Fellini, fino ad aver rivoluzionato l’immaginario del fumetto attraverso le sue protagoniste, donne libere e ammalianti, simbolo di una sensualità senza filtri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

