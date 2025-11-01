Fumetti all’Astra il documentario su Milo Manara in occasione dei suoi 80 anni

In occasione degli 80 anni del fumettista Milo Manara, il cinema Astra di piazza Beccaria gli rende omaggio con la proiezione del documentario “Manara” alla presenza della regista Valentina Zanella. L’appuntamento è per domani domenica 2 novembre alle ore 21.Il documentario racconta l’opera, la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

