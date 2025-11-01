Tempo di lettura: 2 minuti Lo spettacolo ‘Fuje Filumena’, di e con Peppe Fonzo, ha trionfato a Milano e Catania ottenendo importanti riconoscimenti, in occasione dei Fringe Festival di Milano Off e Catania Off 2025, e distinguendosi tra le proposte più originali e intense della scena teatrale indipendente. Il lavoro, già selezionato in passato in numerosi festival nazionali tra cui Torino Fringe Festival e Benevento Città Spettacolo Teatro, si conferma ancora una volta una voce potente e autentica del teatro contemporaneo. Premi e riconoscimenti: MIGLIOR PERFORMER BEST PERFORMER Fringe Festival Milano Off e Catania Off 2025: VINCITORE: Peppe Fonzo MOTIVAZIONE: Per chi, con carisma e cuore, ha saputo trasformare il palco in pura magia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Fuje Filumena’, lo spettacolo di Peppe Fonzo trionfa ai Fringe Festival di Milano e Catania