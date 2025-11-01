Frosinone spietato un rigore di Calò e il sigillo di Ghedjemis stendono la Carrarese

CARRARA – Dopo il brillante 4-0 interno in settimana, i gialloblù vincono anche al Dei Marmi battendo la Carrarese 2-0, in una gara intensa e ricca di episodi. A decidere sono le reti di Calò e Ghedjemis, che confermano la solidità e il cinismo della squadra di Alvini. L’avvio è subito vivace. Il Frosinone parte forte con Raimondo, che però non controlla al meglio davanti a Bleve, bravo a bloccare a terra. Risponde la Carrarese con Finotto, che sfiora il palo da posizione invitante. Col passare dei minuti, gli ospiti prendono il controllo del gioco. Calò tenta la conclusione da fuori, mentre Koutsoupias e Ghedjemis mettono in difficoltà la retroguardia toscana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it