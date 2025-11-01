Frontale tra auto e furgone quattro feriti

È di quattro feriti (uno di questi in condizioni serie) il bilancio del frontale avvenuto lungo la strada provinciale che collega San Giorgio a Podenzano. Quasi all’altezza dell’azienda “De Rica” un furgone – nella mattinata di sabato 1° novembre - si è scontrato con un’auto. Tre le persone sul. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

