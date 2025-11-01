Frontale a Villò tra due auto tre feriti
Altro frontale nella giornata di sabato 1° novembre in Valnure. Lungo la Statale 654, all’altezza di Villò di Vigolzone, una Golf e un’Audi si sono scontrate violentemente. Tre i feriti nell’impatto: n 40enne incastrato tra le lamiere su un'auto, mentre padre e figlia sono rimasti solo contusi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
