friulano lingua ufficiale in brasile il dialetto fa il giro del mondo

Calabrò Non è facile arrivare a Ivorá, meno di duemila abitanti e più di quattro ore di strada da Porto Alegre, capitale dello Stato brasiliano di Rio Grande do Sul, nel 2025. Lo era ancora meno nel 1883, quando la prima famiglia italiana, padre madre e quattro figli, partì da Porcia, in Friuli. Bisognava arrivare a Genova, solo da pochi anni parte della stessa nazione, poi sopportare gli oltre trenta giorni di navigazione fino a Rio de Janeiro, dove i Zancan arrivarono in febbraio. Da lì, la maggior parte dei loro compagni di navigazione continuarono per le colonie italiane delle montagne, un mese circa di viaggio; loro invece arrivarono in settembre, i primi italiani di una città che ancora oggi si fa chiamare Nova Údine, in portoghese, o Gnove Udin, in friulano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

