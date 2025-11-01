Friulano lingua ufficiale in Brasile Il dialetto fa il giro del mondo
Calabrò Non è facile arrivare a Ivorá, meno di duemila abitanti e più di quattro ore di strada da Porto Alegre, capitale dello Stato brasiliano di Rio Grande do Sul, nel 2025. Lo era ancora meno nel 1883, quando la prima famiglia italiana, padre madre e quattro figli, partì da Porcia, in Friuli. Bisognava arrivare a Genova, solo da pochi anni parte della stessa nazione, poi sopportare gli oltre trenta giorni di navigazione fino a Rio de Janeiro, dove i Zancan arrivarono in febbraio. Da lì, la maggior parte dei loro compagni di navigazione continuarono per le colonie italiane delle montagne, un mese circa di viaggio; loro invece arrivarono in settembre, i primi italiani di una città che ancora oggi si fa chiamare Nova Údine, in portoghese, o Gnove Udin, in friulano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
LENGHIS - Festival dal Teatri des Lenghis Minoritariis Sabato 25 ottobre | Gorizia The new original Klezmer Ensemble in concerto Nel pomeriggio Contâstoriis: incontri con storytellers in lingua minoritaria (friulano, siciliano e sardo) Il sabato del Festival Lengh - facebook.com Vai su Facebook
Friulano lingua ufficiale (in Brasile). Il dialetto fa il giro del mondo - Da un mese circa i discendenti degli Zancan e delle altre famiglie friulane arrivate nei mesi successivi, quasi tutte per coltivare uva e tabacco, possono utilizzare il furlan, il dialetto friulano, ... Si legge su quotidiano.net
BRASILE: CITTÀ DI IVORÁ RICONOSCE IL FRIULANO COME LINGUA CO-UFFICIALE - Il Comune di Ivorá, nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul, ha approvato la Legge Ordinaria n. Segnala 9colonne.it
Il dialetto friulano diventa lingua co-ufficiale della città brasiliana di Ivorá. “Patrimonio storico” - Il furlan potrà essere utilizzato in atti pubblici, amministrativi e nelle cerimonie ufficiali. Riporta msn.com