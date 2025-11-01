Frendrup Juve, i bianconeri continuano a osservare il centrocampista: tutti gli aggiornamenti sull’obiettivo di mercato. Un motore instancabile, un recupera-palloni che fa gola a mezza Serie A. Morten Frendrup, centrocampista classe 2001 del Genoa, è diventato uno dei pezzi pregiati del campionato italiano, e il calciomercato Juventus è in prima fila tra i club interessati. Come riportato da diverse fonti, i bianconeri stanno monitorando con grande attenzione il mediano danese, ma la strada per arrivare a lui è affollata e complessa. Frendrup Juve: la concorrenza di Inter e Roma. Il calciomercato Juve non è l’unico ad essersi attivato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Frendrup Juve, i bianconeri continuano a osservare il centrocampista del Genoa: si infiamma la corsa per arrivare al talento, ecco tutte le squadre interessate