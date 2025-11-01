Frendrup Inter obiettivo concreto per gennaio | Chivu chiede un centrocampista corridore

Inter News 24 Frendrup Inter, il danese del Genoa convince Chivu per numeri e duttilità. Possibili uscite Diouf, Zielinski e Frattesi. L’Inter guarda già al prossimo mercato di gennaio con un’idea chiara: regalare a Cristian Chivu un centrocampista in grado di aggiungere corsa, equilibrio e intensità. Il nome in cima alla lista è quello di Morten Frendrup, classe 2001 del Genoa, che i nerazzurri seguono da tempo. L’idea nasce da un’esigenza di efficacia e velocità, qualità oggi poco diffuse tra gli specialisti dell’attuale centrocampo interista. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, Frendrup ha già disputato 91 partite in Serie A ed è alla quinta stagione italiana, mostrando doti tecniche e tattiche di alto livello. 🔗 Leggi su Internews24.com

