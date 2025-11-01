Il presidente dei Fratres di Pontremoli Armando Mastroviti, è stato eletto nel consiglio nazionale dei donatori di sangue Fratres: 15 membri eletti dall’assemblea di tutti i gruppi Fratres d’Italia. Un riconoscimento importante per il gruppo pontremolese, che si distingue a livello nazionale per l’alto tasso di donazioni in rapporto alla popolazione e nello stesso tempo rafforza la presenza della Toscana nel panorama nazionale. Cosa ha provato quando ha saputo della sua elezione? "E’ un onore enorme e una responsabilità che affronto con entusiasmo e voglia di fare squadra". Cosa l’ha spinta ad avvicinarsi al mondo delle donazioni? "All’inizio? La curiosità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fratres, Mastroviti in consiglio nazionale