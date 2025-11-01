Fratoianni a Fanpage | Tra i giovani di FdI è pieno di fascisti Meloni condanni quelle scene orribili

Il leader di Avs Nicola Fratoianni commenta a Fanpage.it le immagini di alcuni giovani militanti che lo scorso 28 ottobre hanno intonato cori fascisti e inni al Duce nella sede di FdI a Parma: "Inaccettabili. Da quelle parti è pieno di fascisti, il commissariamento è il minimo. Servono parole chiare e una rottura definitiva". 🔗 Leggi su Fanpage.it

