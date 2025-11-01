Fratelli di Crozza Feltri racconta come ha preso a pugni i ladri che volevano derubarlo

Ilgiornaleditalia.it | 1 nov 2025

Maurizio Crozza torna a vestire i panni di Vittorio Feltri e racconta come ha preso pugni i ladri che volevano derubarlo Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna a vestire i panni di Vittori. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

fratelli di crozza feltri racconta come ha preso a pugni i ladri che volevano derubarlo

© Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Feltri racconta come ha preso a pugni i ladri che volevano derubarlo

