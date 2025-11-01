Fratelli di Crozza Calenda corteggia la Premier Giorgia Meloni
Maurizio Crozza indossa la maschera di Carlo Calenda intento a corteggiare la Premier Giorgia Meloni Nella nuova puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza indossa la maschera di Carlo Cale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
#CrozzaFeltri ha festeggiato un compleanno Di chi? Scoprilo nell’ultima puntata di #FratelliDiCrozza, è disponibile su discovery+ - X Vai su X
Crozza Sinner "Io italiano? Quando devo pagare le tasse mi sento più di Montecarlo" #fratellidicrozza #crozza #nove #satira #comedy #perte #sinner - facebook.com Vai su Facebook
Il monologo di Maurizio Crozza sulla Flotilla e la Striscia di Gaza: «C'è un momento nella storia in cui se vuoi cambiare le cose devi essere irresponsabile per forza» - «Vi rendete conto che con delle barchette a vela, la Flotilla ha provato a sfidare un ricercato internazionale che si crede Mosè. Come scrive vanityfair.it
Crozza-Papa Leone tenta di fermare la guerra cantando: ” Valgo meno di Tajani al terzo spritz” - Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nelle vesti di Papa Leone XIV che ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Torna "Fratelli di Crozza" sul Nove - Dopo il successo di ascolti registrato dall'ultima stagione e dopo essere stato costantemente tra i programmi più visti del venerdì sera, Maurizio Crozza è pronto a tornare con "Fratelli di Crozza", ... Come scrive ansa.it