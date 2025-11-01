Frassinetti | L’esame di maturità torna a verificare conoscenze competenze e responsabilità personale Una crescita a 360 gradi

Orizzontescuola.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sottosegretario al Ministero dell'Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti, ha illustrato in un'intervista a TgCom 24 le principali novità che interesseranno l'esame di maturità a partire dal prossimo anno scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

DL MATURITÀ, FRASSINETTI (FDI): TORNA AL CENTRO IL SIGNIFICATO AUTENTICO ESAME - Torna il nome ‘Maturità’ e con esso il significato profondo di un momento che segna la crescita personale e civile dei nostri ragazzi. Come scrive 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Frassinetti L8217esame Maturit224 Torna