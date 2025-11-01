Frassinetti | L’esame di maturità torna a verificare conoscenze competenze e responsabilità personale Una crescita a 360 gradi
Il sottosegretario al Ministero dell'Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti, ha illustrato in un'intervista a TgCom 24 le principali novità che interesseranno l'esame di maturità a partire dal prossimo anno scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche questi approfondimenti
Scuola, Frassinetti (FdI): “Riforma maturità è legge, torna al centro il significato autentico dell’esame” lavocedelpatriota.it/scuola-frassin… via @vocedelpatriota - X Vai su X
Paola Frassinetti. . Oggi, in Vaticano, alla presenza di Papa XIV ho partecipato a “La Scuola è Vita', atto finale del giubileo del Mondo Educativo insieme a una moltitudine di studenti e docenti. “La scuola deve tessere fili di senso, di fiducia, di presenza”, hann - facebook.com Vai su Facebook
DL MATURITÀ, FRASSINETTI (FDI): TORNA AL CENTRO IL SIGNIFICATO AUTENTICO ESAME - Torna il nome ‘Maturità’ e con esso il significato profondo di un momento che segna la crescita personale e civile dei nostri ragazzi. Come scrive 9colonne.it