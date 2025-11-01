Francesco Careri sentieri e sensi in allerta
Un sapere che si muove. Nessuna metafora, un corpo reale e poi molti corpi altrettanto reali che cercano di sapere avanzando, retrocedendo, dislocandosi, cercando luoghi, porzioni di città, non certo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche questi approfondimenti
L’atto del camminare come presa di coscienza dei luoghi: il nuovo libro di Francesco Careri - Nel percorso di Francesco Careri, l’arte del camminare si trasforma da pratica errante a riflessione che postula l’atto del fermarsi, come responsabilità e cura degli spazi attraversati. Si legge su exibart.com
Torna la cicloturistica "Francesco nei sentieri" - Torna l'appuntamento con la manifestazione cicloturistica d'epoca "Francesco nei sentieri", giunta all'ottava edizione, e continua l'attività dell'omonima associazione ... Riporta ansa.it
Da Perugia a Trasimeno, torna la cicloturistica "Francesco nei sentieri" - Torna l'appuntamento con la manifestazione cicloturistica d'epoca “Francesco nei sentieri”, giunta all'ottava edizione. ilmessaggero.it scrive