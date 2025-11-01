Fototrappole al lavoro contro l’abbandono rifiuti 40 multe in paese
Il Comune di Bomporto rende noto il bilancio, aggiornato al 30 settembre, sull’attività di monitoraggio ambientale tramite fototrappole, installate a rotazione in prossimità dei cassonetti per contrastare l’abbandono e il conferimento scorretto dei rifiuti.Dal 1° gennaio al 30 settembre 2025 sono. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
31/10/25. Sono già operative a Chioggia le fototrappole,visionate dal comandante di P. L. Sattin, collocate nei punti nevralgici per dissuadere dall'abbandono abusivo di rifiuti e di ingombranti. La pratica, piuttosto diffusa, ha da pochi giorni anche rilevanza pen