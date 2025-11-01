Fotografa il muso dell' aereo | medico lasciato a terra da EasyJet

Lasciato a terra per avere fotografato il muso dell'aereo con il cellulare. A raccontare quello che definisce «un episodio surreale e inaccettabile» è Claudio Zanon, oncologo torinese attuale direttore scientifico di Motore Sanità, che denuncia di aver subito «un trattamento increscioso» all'aeroporto di Malpensa, dove gli è stato «impedito di partire per Marrakech a bordo di un aereo di EasyJet», che sostiene invece di avere agito per «la sicurezza e il benessere di passeggeri ed equipaggio». Lo scorso 28 ottobre Zanon era in partenza da Malpensa per Marrakech. «Mentre raggiungevo l'aereo - è la sua ricostruzione - ho scattato una semplice foto al muso del velivolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fotografa il muso dell'aereo: medico lasciato a terra da EasyJet

Contenuti che potrebbero interessarti

Malpensa, fotografa il muso dell'aereo con il cellulare e viene lasciato a terra. «Ho agito per la sicurezza dei passeggeri» - facebook.com Vai su Facebook

Easyjet, passeggero fotografa muso dell'aereo e viene lasciato a terra: cosa è successo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Easyjet, passeggero fotografa muso dell'aereo e viene lasciato a terra: cosa è successo ... Riporta tg24.sky.it

Passeggero in partenza per il Marocco fotografa l'aereo: "Lasciato a terra" - Il medico torinese racconta che un addetto di EasyJet voleva obbligarlo a cancellare la foto. Come scrive rainews.it

Fotografa aereo, passeggero redarguito e lasciato a terra - "Surreale e inaccettabile", dice il medico torinese al quale è stato impedito di partire per Marrakesh. Si legge su rainews.it