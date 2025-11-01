FOTO Paperdi Juvecaserta ritorno al successo

Tempo di lettura: 2 minuti Ritorna immediatamente al successo la Paperdi Juvecaserta 2021, che passa sul campo di Pistoia superando il Consorzio Leonardo Dany Quarrata con il punteggio di 79-66 al termine di un confronto prima dominato e, poi, controllato dai bianconeri di coach Lardo che non hanno mai dato l’impressione di poter far rientrare in gara i toscani. L’ inizio è stato decisamente positivo per i bianconeri che hanno sfruttato bene la presenza sotto le plance di Radunic ed Hadzic, i cui canestri hanno contribuito a dare il primo gap a favore dei bianconeri; poi, il rientro di Quarrata (11-11) cui ha fatto seguito uj break di 13-0 propiziato da tre triple del rientrante capitan D’Argenzio ed una di Hadzic; ben coadiuvati anche da un preciso Nobile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Paperdi Juvecaserta, ritorno al successo

