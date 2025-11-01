Fossa Mala cede Cantina RR a Rauscedo
Cambio di passo per Fossa Mala, l’azienda vinicola friulana fondata nel 2003 dalla famiglia Roncadin. A un anno dalla riorganizzazione che aveva portato alla nascita di due realtà distinte – una dedicata ai terreni e una alle attività di cantina – la Società Agricola Fossa Mala, parte del gruppo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
beverfood.com/vini-fossa-mal… Vini Fossa Mala cede Cantina RR a Cantina Rauscedo: #Partnership per valorizzare le proprie eccellenze #AcquisizioniSocietarie #CantinaRauscedo #CantinaRR #FossaMala #Vigneti #VinoItaliano - X Vai su X
STORIA DELLA MALA DEL BRENTA - Sandro Radetich. (Foto scattata al matrimonio di un componente della Mala del Brenta. Svetta per la sua altezza, appena alla sinistra dello sposo, Sandro Radetich, anche lui vestito di bianco come Felice Maniero, indivi - facebook.com Vai su Facebook