forze fresche tra i volontari della cri e intanto il bilancio torna in pareggio

Arrivano forze fresche a incrementare il numero dei volontari della Croce Rossa di Mortara, una delle organizzazioni storiche della Lomellina. Si è infatti concluso il corso di formazione per 31 volontari, tra i quali 17 maggiorenni e 14 minorenni, che hanno superato l’esame finale del corso intensivo di 42 ore. Tra loro anche Enriko Gjondrekai, che fino a settembre ha svolto il servizio civile nella sede di via Capettini, dove è stato molto apprezzato. "Prima di tutto diamo il benvenuto a questi nuovi colleghi – dice Umberto Fosterni, presidente del Comitato mortarese della Cri – che dopo il periodo di tirocinio entreranno a pieno titolo in servizio e daranno un grande aiuto a dipendenti e volontari in servizio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

