Forze Armate Le celebrazioni in programma

Castiglion Fiorentino si prepara a celebrare il 4 Novembre, giornata dell' Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate, con una cerimonia solenne che unisce memoria, storia e simboli identitari. Lunedì 4 novembre, infatti, il Comune renderà omaggio ai caduti di tutte le guerre nel 106° anniversario della Vittoria, data che ricorda l'armistizio di Villa Giusti del 1918, con cui terminò la Prima Guerra Mondiale e si completò il processo di unificazione nazionale. Alle ore 11.30 ai giardini pubblici di piazza Matteotti, è previsto il raduno delle autorità civili, religiose e militari, delle associazioni combattentistiche e d'arma, delle scolaresche e della cittadinanza.

