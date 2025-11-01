Formazioni ufficiali Frosinone Inter Primavera le scelte di Carbone

Inter News 24 Formazioni ufficiali Frosinone Inter Primavera, le scelte ufficiali di Carbone per la sfida di Serie A U20. Tutti i dettagli in merito. Comunicate le formazioni ufficiali di Frosinone Inter Primavera, che inizierà alle 13. LE FORMAZIONI UFFICIALI Inter: Taho, Marello, Cerpelletti, Zouin, Pinotti, Putsen, Ballo, Kukulis, Makiewicz, Breda, Zanchetta. Frosinone: Lolic, Luchetti, Pelosi, Obleac, Schietroma, Molignano, Ndoye, Befani, Ceesay, Toci, Mboumbou. Internews24.com. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazioni ufficiali Frosinone Inter Primavera, le scelte di Carbone

