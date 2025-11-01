Formazioni ufficiali Cremonese Juve | il primo 11 titolare di Spalletti non mancano le sorprese

di Nicolò Corradino Formazioni ufficiali Cremonese Juve: tutti i dettagli sulle scelte dei due mister, ecco chi parte dall’inizio. È il momento della verità. Inizia l’era di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Per il suo esordio assoluto, nella delicatissima trasferta di questa sera (ore 20:45) contro la Cremonese, il nuovo tecnico bianconero ha sciolto le riserve e ha comunicato le sue scelte ufficiali. Come previsto, l’allenatore di Certaldo deve fare i conti con un’emergenza totale, specialmente in difesa e in attacco, ma non rinuncia a un assetto propositivo, lanciando subito un tandem pesante là davanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Cremonese Juve: il primo 11 titolare di Spalletti, non mancano le sorprese

