Formazioni statistiche Premier League

Anteprima della partita Manchester City-Bournemouth. Il Manchester City cercherà di tornare in carreggiata in Premier League quando domenica accoglierà il Bournemouth all'Etihad Stadium. La squadra di Pep Guardiola è quinta in classifica dopo la sconfitta per 1-0 in casa dell'Aston Villa domenica, mentre il Bournemouth di Andoni Iraola continua a stupire ed è secondo dopo la vittoria casalinga per 2-0 sul Nottingham Forest. La sconfitta del City a Villa Park ha segnato la terza sconfitta stagionale in campionato e li ha lasciati a sei punti dalla capolista Arsenal.