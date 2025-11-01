Formazione Giusy Versace | Alle giovani ragazze dico di credere in voi stesse Bisogna lavorare sudare studiare approfondire e avere anche un po’ di coraggio e fiducia verso il futuro

Giusy Versace, membro della VII Commissione Cultura, sport, Istruzione e ricerca del Senato e della Bicamerale Infanzia e Adolescenza, ha lanciato un messaggio alle giovani generazioni durante la presentazione della ricerca dell'Università Bicocca di Milano "Donne: negoziate meglio". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

