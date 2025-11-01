Forlì faccia a faccia tra matricole Livorno blasone ma zona playout

A Livorno sperando che il pranzo non diventi indigesto ai tifosi di fede biancorossa, che dovranno giocoforza assistere alla partita per tv. La prefettura di Livorno, infatti, ha stabilito ieri il divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Forlì-Cesena, per la sfida di domani alle 12.30. Una gara, peraltro, ricca di fascino: il Livorno è una delle sei squadre del girone che hanno frequentato la serie A. E a proposito di sangue blu, va ricordato che lo stadio del club toscano è intitolato ad Armando Picchi, il capitano della ’Grande Inter’ del Mago Herrera. Dopo 11 giornate, però, il Livorno si trova, con soli 10 punti (7 meno dei galletti), in zona playout ed è reduce dal 2-0 subìto in casa del Perugia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

