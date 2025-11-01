Forlì assist dall’ex Bruttini | Difendo i vostri veterani
Davide Bruttini, classe 1987, per tre anni a Forlì dal 2019 al 2022, non sarà il super veterano della sfida di domani fra la sua Reale Mutua e l’ Unieuro. Il centro senese ‘supera’ in anzianità Aradori che è un ‘88 e Masciadri che è un ‘89, ma non il compagno di squadra Cusin che è nato due anni prima di lui, nel febbraio del 1985. Bruttini, che a Torino conquistò già una promozione nel 2014-15, arriva dal salto di categoria ottenuto l’anno passato a Udine. Bruttini, alla sua età e con tre figli di 11, 9 e 5 anni ha ancora voglia di cambiare squadra quasi ogni anno? "È un qualcosa che mi stimola, mi costringermi a rimettermi sempre in gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
