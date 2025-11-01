Ford attacca Trump | Il più grande criminale della storia

Harrison Ford ha definito Donald Trump “il più grande criminale della storia” in un’intervista al Guardian pubblicata mercoledì, criticando lo smantellamento delle politiche climatiche federali avviato dal presidente statunitense dopo il suo ritorno alla Casa Bianca. L’attore 82enne, noto per i ruoli in Star Wars e Indiana Jones, ha ricevuto martedì sera un riconoscimento dal Field Museum di Chicago per il suo impegno ambientale. “Trump non ha politiche, ha capricci. Mi fa una paura fottuta”, ha dichiarato Ford al quotidiano britannico. “L’ignoranza, la tracotanza, le bugie, la perfidia. Sa bene come stanno le cose, ma è lo strumento dello status quo e si sta arricchendo a dismisura mentre il mondo va letteralmente in malora”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

