Ford attacca Trump | Il più grande criminale della storia
Harrison Ford ha definito Donald Trump “il più grande criminale della storia” in un’intervista al Guardian pubblicata mercoledì, criticando lo smantellamento delle politiche climatiche federali avviato dal presidente statunitense dopo il suo ritorno alla Casa Bianca. L’attore 82enne, noto per i ruoli in Star Wars e Indiana Jones, ha ricevuto martedì sera un riconoscimento dal Field Museum di Chicago per il suo impegno ambientale. “Trump non ha politiche, ha capricci. Mi fa una paura fottuta”, ha dichiarato Ford al quotidiano britannico. “L’ignoranza, la tracotanza, le bugie, la perfidia. Sa bene come stanno le cose, ma è lo strumento dello status quo e si sta arricchendo a dismisura mentre il mondo va letteralmente in malora”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Altre letture consigliate
Dal Cilento parte un gesto d’amore per Francis Ford Coppola, in difficoltà economiche dopo il flop di Megalopolis: costato oltre 120 milioni di dollari, ne ha incassati solo 14. Il Cineteatro De Filippo di Agropoli dedicherà il 19 novembre una giornata speciale al - facebook.com Vai su Facebook
La portaerei Gerarld Ford, i cacciatorpedinieri, i bombardieri: Usa pronti all'attacco al Venezuela? (Ma ora l'Europa è sguarnita) - X Vai su X
Harrison Ford attacca Trump sul cambiamento climatico: "È solo un bambino capriccioso" - Nel corso di una recente intervista, la star di Indiana Jones ha sferrato un duro attacco alle politiche del Presidente degli Stati Uniti, notoriamente negazioniste del cambiamento climatico e contro ... Lo riporta movieplayer.it
Harrison Ford attacca Trump: “Ignoranza e bugie sul clima” - Durante un’intervista al Guardian, Harrison Ford ha attaccato ferocemente Trump per le sue posizioni sul clima ... Riporta lascimmiapensa.com