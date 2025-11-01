Forbidden Fruit trame dal 3 al 7 Novembre 2025

Lunedì 3 novembre Irem, in preda all'ira, accusa Yildiz di averle mentito tradendola per il suo tornaconto. Zeynep si assume le colpe della sorella per proteggerla. Più tardi, Irem le racconterà che Yildiz si è alleata con la sua acerrima nemica Ender pur di riconquistare Kemal. Yildiz cerca di spiegare le sue ragioni a Zeynep, ma questa volta, sua sorella le rivolge parole durissime, non concedendole il perdono. Martedì 4 novembre Il piano di Yildiz è andato in fumo: Kemal si è sposato con Zehra e Zeynep non le rivolge la parola; il capro espiatorio diventa Ender, alla quale giura vendetta.

