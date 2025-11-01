Forbidden Fruit Anticipazioni Turche | La Morte Di Dündar!

Un suicidio misterioso, tensioni crescenti e un amore che si spezza. Ecco cosa succede davvero tra Zeynep e Alihan. La serie si apre con un evento inaspettato e drammatico: la morte di Dündar, ex marito di Zeynep, dopo un acceso confronto con Alihan. Quasi subito si pensa a un suicidio, ma la scoperta di dettagli inquietanti fa sospettare un omicidio. È a quel punto che Ender, cogliendo sfumature di gioco oscuro, decide di intervenire con indagini proprie. Zeynep, devastata dai sensi di colpa, precipita in un vortice emotivo. Alihan, indicato come principale sospettato, finisce sotto assedio mediatico e privato.

