Fondriest e la figlia completano la Gravel Burn e ricordano il Mondiale 1988

Gazzetta.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maurizio Fondriest ha completato felicemente l'avventura della Gravel Burn 2025, sette tappe attraverso il semideserto del Sudafrica. Sua figlia Carlotta, invece, ha vinto la classifica generale nella sua categoria d'età. È il momento di riflettere sulla più grande vittoria del papà, il titolo di campione del mondo a Ronse, in Belgio, nel 1988. Un giorno che gli ha cambiato la vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

