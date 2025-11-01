Fondi di Coesione sbloccati 80 milioni per le imprese siciliane

Sbloccati 80 milioni di euro per interventi finanziati con i fondi di coesione. Via libera anche all’iter per l’assunzione di 70 nuovi dipendenti per migliorare la gestione delle risorse comunitarie nelle strutture regionali. La giunta, su proposta del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha approvato nella seduta di oggi quattro provvedimenti relativi ai fondi della Politica di coesione, con particolare riferimento ai programmi Poc 2014-2020, Pac 2007-2013 e CapCoe 2021-2027. Con la riprogrammazione del Programma operativo complementare (Poc) 2014-2020, per un importo complessivo di circa 54 milioni di euro, viene garantita copertura finanziaria a diversi progetti relativi al dipartimento Attività produttive, tra cui: “Insediamenti produttivi in aree artigianali” (30,7 milioni),. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

