Fondi di Coesione sbloccati 80 milioni per le imprese siciliane
Sbloccati 80 milioni di euro per interventi finanziati con i fondi di coesione. Via libera anche all’iter per l’assunzione di 70 nuovi dipendenti per migliorare la gestione delle risorse comunitarie nelle strutture regionali. La giunta, su proposta del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha approvato nella seduta di oggi quattro provvedimenti relativi ai fondi della Politica di coesione, con particolare riferimento ai programmi Poc 2014-2020, Pac 2007-2013 e CapCoe 2021-2027. Con la riprogrammazione del Programma operativo complementare (Poc) 2014-2020, per un importo complessivo di circa 54 milioni di euro, viene garantita copertura finanziaria a diversi progetti relativi al dipartimento Attività produttive, tra cui: “Insediamenti produttivi in aree artigianali” (30,7 milioni),. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ecco i ministeri lumaca sui fondi di coesione. In coda Lavoro e Salute. - la Repubblica - X Vai su X
Ieri ho partecipato alla Cabina di Regia del PNRR e della Coesione, dedicata alla riprogrammazione dei fondi europei 2021-2027. Un confronto importante che, grazie al Ministro Tommaso Foti, consentirà di destinare 2,6 miliardi di euro a nuove priorità strate - facebook.com Vai su Facebook
Fondi di coesione, la Regione sblocca 80 milioni per le imprese - Sbloccati ottanta milioni di euro per interventi finanziati con i fondi di coesione. msn.com scrive
Sicilia: sbloccati 80 milioni fondi coesione per interventi per le imprese -2- - La giunta ha poi sbloccato circa 37 milioni di economie del Piano azione coesione (Pac) 2007- Segnala ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Sbloccati 80 milioni di fondi di Sviluppo e Coesione, via libera anche a 70 assunzioni - Via libera anche all’iter per l’assunzione di settanta nuovi dipendenti per migliorare la gestione delle risorse co ... Segnala mondopalermo.it