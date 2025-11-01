Folta partecipazione alla Processione Eucaristica in centro caos in altre zone della città tra botti e tensione per Halloween

Folta partecipazione, ieri sera, alla Processione Eucaristica che, dalla chiesa di San Giorgio ha raggiunto piazza della Libertà, dove si è tenuta una sentita adorazione guidata dall'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, nello “scenario impareggiabile. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

