Folle gelosia prende la moglie a colpi di mannaia | quasi reciso il polso

Un uomo di 48 anni, di origini cinesi, è finito in manette nelle scorse ore con le accuse di maltrattamenti e lesioni gravissime. È successo a Prato, a seguito dell'intervento della polizia. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il quarantottenne avrebbe aggredito la moglie di 45 anni ed. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it