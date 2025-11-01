Foggiani spazientiti bloccati al Gino Lisa da quattro ore | Sogno di arrivare in un' ora infranto
C'è scoramento tra i foggiani che questa mattina hanno scelto l'aereo per raggiungere Milano, pensando che in un'ora sarebbero arrivati nella città meneghina. Niente di tutto ciò, poiché l'orario di partenza ha subito un ritardo di quasi quattro ore: dalle 8.20 alle 12.10. Sulla pista. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
