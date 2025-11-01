Foggia torna a volare ma tra le polemiche | il primo decollo di Aeroitalia con 4 ore e mezza di ritardo
E' cominciata con qualche disagio di troppo l'avventura di Aeroitalia, la nuova compagnia che assicurerà i collegamenti dal Gino Lisa di Foggia a Milano Malpensa, Torino e Bologna. Rispetto alla partenza prevista alle 8.20 - ufficialmente “per motivi tecnici” - il decollo è avvenuto alle 12.49. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
