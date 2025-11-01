La gestione della malattia per i lavoratori dipendenti si aggiorna a partire dal prossimo 1° gennaio 2026. A finire sotto la lente d’ingrandimento è il flusso UniEmens: diventa ufficialmente obbligatorio il codice Puc del certificato medico e cambiano i codici per ottenere i relativi conguagli. Gestire il personale dal punto di vista amministrativo, per un’azienda, non sempre è facile: si devono seguire dei regolamenti e delle normative in continua evoluzione. Datori di lavoro e consulenti devono sempre stare al passo con le varie novità. Una delle ultime è stata appena annunciata dall’Inps e prevede che, a partire dal prossimo anno, siano introdotte alcune regole per aumentare la trasparenza e l’efficienza dei controlli, in modo che possano essere controllate in modo molto più stretto le indennità che le aziende devono anticipare ai dipendenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Flusso UniEmens, cosa cambierà per i lavoratori in malattia dal prossimo anno