Florenzi | Milan? Difficile fare peggio dell’anno scorso Camarda fame incredibile Leao …

Alessandro Florenzi, ex terzino di Milan e Roma, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' di tanti temi in vista della partita di domani. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Florenzi: “Milan? Difficile fare peggio dell’anno scorso. Camarda fame incredibile. Leao …”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Florenzi su Roma Milan: «Inizio di stagione esaltante. Gasperini ha dato un’anima alla Roma, Dybala fa sempre la differenza. Fiorentina? Mi dispiace molto, soprattutto per questo motivo» - X Vai su X

#Florenzi su #MilanRoma di domenica: "Inizio esaltante per tutte e due". Poi parla di #Pioli - facebook.com Vai su Facebook

Florenzi: "Non mi aspettavo le difficoltà della Fiorentina, mi dispiace molto per mister Pioli" - Nostalgia di futuro" organizzato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi,. Da tuttomercatoweb.com

Florenzi su Roma Milan: «Inizio di stagione esaltante. Gasperini ha dato un’anima alla Roma, Dybala fa sempre la differenza. Fiorentina? Mi dispiace molto, soprattutto per ... - Il doppio ex ha parlato a margine dell’evento “Giovani e Memoria” analizzando la partita di domenica e le difficoltà della Fiorentina A margine dell’evento “Giovani e Memoria – ... Come scrive calcionews24.com

Florenzi su Saelemaekers: "Lo conosco bene e non mi stupisce" - Roma di domenica, Alessandro Florenzi, doppio ex della sfida, ha dichiarato a margine dell’evento Giovani e Memoria: "È stato un inizio di stagione davvero ... milannews.it scrive