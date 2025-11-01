Florenzi analizza | Inter e Napoli alla pari nella corsa scudetto ma anche quell’altra squadra può dire la sua!

Inter News 24 . Le parole dell’ex Milan e Roma. L’ex centrocampista Alessandro Florenzi ha espresso un giudizio equilibrato sulla lotta Scudetto in Serie A. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha indicato la squadra nerazzurra e il Napoli come le due formazioni favorite, considerandole alla pari per forza e potenziale. Tuttavia, Florenzi ha subito precisato che la corsa è apertissima e che la classifica andrà monitorata attentamente solo in primavera. Ha messo in guardia sulla pericolosità del Milan, che, concentrandosi sulla sola competizione nazionale, è destinato a rimanere ai vertici. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Florenzi analizza: «Inter e Napoli alla pari nella corsa scudetto, ma anche quell’altra squadra può dire la sua!»

