Farsi cullare dalla voce un po’ roca, ma tornita della tromba di Flavio Boltro, uno che sa prendere le distanze da certi purismi iper-disegnati e un po’ ossessivi in cui intoppano talvolta i jazzisti, è quanto di meglio ci si possa augurare. Occasione offerta da NextGen, progetto che lunedì (ore 22) il musicista torinese andrà a sfogliare in Cantina Bentivoglio per il Bologna Jazz Festival, nato dall’incontro con tre giovani interpreti di forte identità creativa. Accanto al leader, trombettista di fama europea e già membro del quintetto storico di Michel Petrucciani, possiamo ascoltare Emanuele Filippi al pianoforte, Michelangelo Scandroglio al contrabbasso e Mattia Galeotti alla batteria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Flavio Boltro incontra tre giovani talenti