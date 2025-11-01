Fiumicino | terra di bonifica partecipazione e interesse per il secondo incontro de La Bottega del Tempo
Fiumicino, 1 novembre 2025 – Si è concluso con successo il secondo appuntamento del ciclo di incontri culturali “La Bottega del Tempo”, promosso dalla Fondazione Anna Maria Catalano presso Officina Alimentare a Fiumicino. L’incontro, dal titolo “Fiumicino: terra di bonifica”, ha attirato un pubblico numeroso e partecipe, che si è trattenuto ben oltre il previsto, segno dell’interesse crescente verso la storia e l’identità del territorio. Fiumicino, da palude a terra fertile. Il dibattito è stato dedicato a una delle più grandi trasformazioni del Lazio contemporaneo: la bonifica delle paludi e la nascita di un territorio agricolo e produttivo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
