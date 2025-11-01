Fiumicino incontro tra Comune e balneari | in campo un progetto condiviso per lo sviluppo del litorale
Fiumicino, 1 novembre 2025 – Si è svolto presso lo stabilimento Eco del Mare di Maccarese un incontro tra il delegato del sindaco al Demanio Marittimo, Massimiliano Catini, e i rappresentanti delle categorie dei balneari del Comune di Fiumicino. L’appuntamento ha segnato un momento importante di dialogo e collaborazione tra amministrazione e operatori del settore, con l’obiettivo di mettere in campo un progetto condiviso tra pubblico e privato per lo sviluppo sostenibile e turistico del territorio. Il progetto, che guarda al futuro e alla valorizzazione del cosiddetto “mare di Roma”, punta a rendere i servizi balneari sempre più accessibili, innovativi e di qualità, con un’attenzione particolare all’accoglienza e alla ricettività turistica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un incontro di mare e terra che conquista al primo assaggio: Pappardelle con polpo, gamberi e pecorino Un piatto che profuma di tradizione e sapore autentico. 066581748 Viale Traiano, 95 – Fiumicino (RM) #OsteriaDelPesceMimmo #CucinaDi - facebook.com Vai su Facebook
Malamovida, Fiumicino: dietrofront sui 30 giorni di stop ma i balneari lancino campagne di convivenza civile e rispetto - Il caos cui si è assistito nel ponte del primo maggio aveva spinto a misure drastiche: il sindaco Mario Baccini ha firmato il 2 maggio un’ordinanza per uno stop di 30 giorni agli eventi musicali e ... Secondo roma.corriere.it
Alitalia, incontro tra sindacati e Comune di Fiumicino - Incontro ieri sera al Comune di Fiumicino tra il primo cittadino Mario Baccini e i rappresentanti dei sindacati confederali del trasporto aereo (Cgil, Cisl, Uil ed Ugl) sulla sorte dei circa 2000 ... Secondo rainews.it