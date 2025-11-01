Fiumicino incontro tra Comune e balneari | in campo un progetto condiviso per lo sviluppo del litorale

Fiumicino, 1 novembre 2025 – Si è svolto presso lo stabilimento Eco del Mare di Maccarese un incontro tra il delegato del sindaco al Demanio Marittimo, Massimiliano Catini, e i rappresentanti delle categorie dei balneari del Comune di Fiumicino. L’appuntamento ha segnato un momento importante di dialogo e collaborazione tra amministrazione e operatori del settore, con l’obiettivo di mettere in campo un progetto condiviso tra pubblico e privato per lo sviluppo sostenibile e turistico del territorio. Il progetto, che guarda al futuro e alla valorizzazione del cosiddetto “mare di Roma”, punta a rendere i servizi balneari sempre più accessibili, innovativi e di qualità, con un’attenzione particolare all’accoglienza e alla ricettività turistica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it