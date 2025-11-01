Firenze non ne può più di questa Fiorentina | in città striscioni di protesta contro squadra Pioli e Commisso
La contestazione a Firenze non accenna a placarsi. Dopo le critiche degli ultimi giorni, nella notte la protesta dei tifosi viola è tornata a farsi sentire in modo deciso, con diversi striscioni comparsi in vari punti della città. Nel mirino, anche Commisso. Clima teso a Firenze: striscioni anche contro Commisso. Come riportato da FirenzeViola.it, i messaggi esposti portano la firma della Curva Fiesole e contengono parole durissime rivolte a squadra, allenatore e dirigenza. Alcuni invocano una scossa immediata, altri esprimono un malcontento ormai esploso dopo le ultime prestazioni deludenti della Fiorentina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Crisi in campo e in società. Il CEO della #Fiorentina Mark Stephan inviato a Firenze da Commisso - facebook.com Vai su Facebook
Di Firenze Vanto e Gloria ? #ForzaViola - X Vai su X
Tensione Fiorentina, tifosi furiosi: la rabbia in città per l’inizio di stagione terrificante di Pioli - Piove sul Viola Park, piove sulla Fiorentina: nel quartier generale di Bagno a Ripoli Stefano Pioli e i suoi provano a isolarsi, mentre fuo ... Segnala corrieredellosport.it
Fiorentina, ora due partite fondamentali: Pioli obbligato a dare la svolta in 180 minuti - Le sfide contro Inter e Lecce: da queste partite la squadra del patron Commisso dovrà (per forza) segnare uno strappo con tutto quello che è accaduto con l’inizio della stagione ... Segnala msn.com
La Fiorentina torna a Pisa: battaglie, dazi e detti al veleno. Riecco il derby degli eterni rivali - Firenze, 26 settembre 2025 – Questo sì che è un derby, mica quello con l’Empoli, con tutto il rispetto. lanazione.it scrive