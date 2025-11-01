Firenze non ne può più di questa Fiorentina | in città striscioni di protesta contro squadra Pioli e Commisso

La contestazione a Firenze non accenna a placarsi. Dopo le critiche degli ultimi giorni, nella notte la protesta dei tifosi viola è tornata a farsi sentire in modo deciso, con diversi striscioni comparsi in vari punti della città. Nel mirino, anche Commisso. Clima teso a Firenze: striscioni anche contro Commisso. Come riportato da FirenzeViola.it, i messaggi esposti portano la firma della Curva Fiesole e contengono parole durissime rivolte a squadra, allenatore e dirigenza. Alcuni invocano una scossa immediata, altri esprimono un malcontento ormai esploso dopo le ultime prestazioni deludenti della Fiorentina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

