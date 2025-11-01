Firenze il Rotary per ALICe
Firenze, 1 novembre 2025 – Una serata particolarmente emozionante quella organizzata dal Rotary Club Firenze Ovest a Villa Tolomei, dove Andrea Vianello, giornalista e presidente di A.L.I.Ce Italia, accompagnato da Simona Calzolari – presidente di A.L.I.Ce Firenze, ha raccontato la propria esperienza personale con l’ictus e le finalità dell’Associazione per la Lotta contro L’Ictus Cerebrale, che opera prevalentemente nelle scuole. Lo scopo è quello di formare bambini e ragazzi a riconoscere i sintomi e, trasformandosi in supereroi, salvare i nonni dall’ictus cerebrale. “A.L.I.Ce Firenze - ha continuato Simona Calzolari -, nasce nel 2001 dall’impegno congiunto di volontari e professionisti dedicati a combattere l’ictus e conta oggi numerosi progetti e iniziative di rilievo, collaborando attivamente con le istituzioni, con gli ospedali e promuovendo incontri di informazione, concerti e attività musicali con il Coro degli Afasici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
