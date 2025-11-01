Firenze | acqua inquinata in due condomini di via Pellas Abitanti intossicati

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 1 novembre 2025, intorno alle 16 a Firenze in via Pellas, per la verifica di una possibile contaminazione da infiltrazione nelle cisterne dell'acqua di due condomini L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: acqua inquinata in due condomini di via Pellas. Abitanti intossicati

