Fiori volontari e navette nei cimiteri cittadini

Sono settimane di intensa presenza nei cimiteri cittadini – Monumentale, Parco, Abbadia di Stura, Cavoretto, Sassi e Mirafiori – dove il flusso di visitatori è molto più alto rispetto al resto dell’anno. Migliaia di persone si fermano davanti alle tombe dei loro affetti più vicini: famiglie, parenti e amici depongono fiori e condividono attimi di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Fiori, volontari e navette nei cimiteri cittadini

Approfondisci con queste news

Fiori, volontari e navette nei cimiteri cittadini nelle giornate del ricordo dei propri cari iltorinese.it/2025/10/31/fio… #Torino - X Vai su X

Fiori, sorrisi e solidarietà per chiudere in bellezza il ciclo “Equilibrio d’autunno – Semi di benessere per la stagione che cambia” Ieri, alla Casa dei Volontari AIL, si è svolto l’ultimo appuntamento del nostro percorso dedicato al benessere e alla condivision - facebook.com Vai su Facebook

Ladri di fiori in cimitero, il sindaco fa installare le fototrappole: «Così li abbiamo presi, ma servono multe più elevate» - «Mio papà è mancato da un mese e mezzo e già tre volte gli hanno portato via i fiori, per non parlare di quante volte hanno fatto lo stesso con mia figlia. Lo riporta ilgazzettino.it

Furti di fiori al cimitero, i familiari attaccano alla tomba un biglietto per i ladri: «Rubare qui è un gesto ignobile» - Un gesto che colpisce nel silenzio ma lascia un'eco profonda nel cuore di chi ha già conosciuto il dolore della perdita. Lo riporta ilgazzettino.it

Cimitero di Valleripa, fiori sulle tombe e versi per i defunti - 30, il rito teatrale di "Altrove" dedicato alla memoria verrà allestito nel piccolo cimitero di Valleripa a Linaro di Mercato Saraceno (nella foto). Da ilrestodelcarlino.it