Fiorentina | via Pradè il comunicato della società

Firenzepost.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' ufficiale: Daniele Pradè saluta la Fiorentina. Il direttore sportivo romano ha lasciato consensualmente il club viola L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

fiorentina via prad232 il comunicato della societ224

© Firenzepost.it - Fiorentina: via Pradè, il comunicato della società

Leggi anche questi approfondimenti

Crisi Fiorentina, il durissimo comunicato della curva Fiesole a Commisso: "Devi cacciare Pradé" - Il ko con la Roma e la classifica sempre più preoccupante (che rispecchia un inizio di stagione negativo), ha esasperato i tifosi della Fiorentina. Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Via Prad232 Comunicato