Fiorentina | via Pradè il comunicato della società
E' ufficiale: Daniele Pradè saluta la Fiorentina. Il direttore sportivo romano ha lasciato consensualmente il club viola L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Risultati sopra le attese per la maison fiorentina, che torna a crescere nel periodo luglio-settembre. Venerdì mattina le azioni superano un rialzo di 12 punti percentuali e toccano quota 7 euro. Solido alla borsa di Hong Kong il gruppo milanese - facebook.com Vai su Facebook
Crisi Fiorentina, il durissimo comunicato della curva Fiesole a Commisso: "Devi cacciare Pradé" - Il ko con la Roma e la classifica sempre più preoccupante (che rispecchia un inizio di stagione negativo), ha esasperato i tifosi della Fiorentina. Lo riporta corrieredellosport.it